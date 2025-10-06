Мошенники придумали новый способ обмана с аккаунтами на маркетплейсах

Банк России дал простые рекомендации: немедленно прерывать разговор, не называть коды и сообщениям такого рода не доверять. Настоящие сотрудники маркетплейсов не просят называть им одноразовые пароли, а при любых подозрениях лучше самостоятельно связаться с поддержкой площадки или банком через официальный сайт или приложение. Также полезно включить двухфакторную аутентификацию, не привязывать карты там, где это не обязательно, и менять пароли при любом подозрительном входе.