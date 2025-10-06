Ричмонд
Трамп объяснил, почему не спотыкается в отличие от Байдена

Кроме того, Трамп вновь раскритиковал Байдена, назвав его «ужасным президентом».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах в отличие от бывшего американского лидера Джо Байдена.

Трамп утверждает, что это связано с тем, что он «медленно преодолевает ступени». Кроме того, Трамп вновь раскритиковал Байдена, назвав его «ужасным президентом».

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — сказал Трамп в ходе своего выступления параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.

Летом этого года Трамп споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу воздушного судна.

Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.

