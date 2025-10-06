Фестиваль военной песни «Амурские волны Победы» пройдёт в Хабаровском крае

С 10 по 19 октября 2025 года Хабаровский край станет центром притяжения для всех, кто ценит военную песню и гордится отечественной историей. Масштабный фестиваль «Амурские волны Победы» (6+), посвященный 80-летию Великой Победы, охватит десять городов и поселков региона, даря зрителям незабываемые музыкальные впечатления и вдохновляя на новые свершения. Это яркое событие призвано не только сохранить память о героическом прошлом, но и воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма и гордости за свою страну, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина.
На сценах гг. Хабаровск, Бикин, Вяземский, Хор, п. Переяславка, с. Князе-Волконское, г. п. Корфовский, с. Ильинка, с. Тополево, п. Березовка прозвучат бессмертные хиты советской и российской военно-патриотической музыки в исполнении признанных мастеров и талантливых самодеятельных коллективов. Зрителей ждут встречи с Олегом Цыбулько, солистом ГАБТа и Государственного симфонического оркестра «НОВАЯ РОССИЯ» под руководством Ю. Башмета, доцента Академии хорового искусства им. В. С. Попова, лауреата международных конкурсов, а также с Галиной Марфиной, кандидатом искусствоведения и доцентом Академии хорового искусства имени В. С. Попова, лауреата международных конкурсов. Вместе с профессионалами на сцену выйдут местные артисты, чтобы вместе создать атмосферу единства и праздника.
Для тех, кто стремится к совершенству в вокальном искусстве, в некоторых населенных пунктах будут организованы мастер-классы под руководством именитых гостей. Это уникальная возможность перенять опыт у лучших, узнать секреты мастерства и получить ценные советы по развитию профессиональных навыков. Этот практический диалог позволит расширить знания о хоровом и сольном вокальном искусстве, предоставит возможность дальнейшего совершенствования мастерства как зрелых, так и молодых исполнителей. Особое внимание будет уделено практике, развитию профессиональных певческих навыков, работе над образной стороной предложенных произведений. Опытные музыканты поделятся своими знаниями с участниками проекта, подскажут пути развития мастерства, достижения новых высот в вокальном искусстве. Каждый участник мастер-класса получит диплом, который станет символом новых знаний и вдохновения.
Проект реализуется Фондом сохранения исторической памяти имени маршала В. И. Чуйкова с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».