Фестиваль военной песни «Амурские волны Победы» пройдёт в Хабаровском крае

Для тех, кто стремится к совершенству в вокальном искусстве, в некоторых населенных пунктах будут организованы мастер-классы под руководством именитых гостей. Это уникальная возможность перенять опыт у лучших, узнать секреты мастерства и получить ценные советы по развитию профессиональных навыков. Этот практический диалог позволит расширить знания о хоровом и сольном вокальном искусстве, предоставит возможность дальнейшего совершенствования мастерства как зрелых, так и молодых исполнителей. Особое внимание будет уделено практике, развитию профессиональных певческих навыков, работе над образной стороной предложенных произведений. Опытные музыканты поделятся своими знаниями с участниками проекта, подскажут пути развития мастерства, достижения новых высот в вокальном искусстве. Каждый участник мастер-класса получит диплом, который станет символом новых знаний и вдохновения.