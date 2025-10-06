40 колумбийских наемников, воюющих в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили о невозможности покинуть территорию страны. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в издании Semana.
Военные, подавшие рапорт об увольнении, рассказали, что украинские бойцы удерживают их против воли, а также не выплачивают положенные деньги.
По словам колумбийца Энерлина Эстебана Остена Куадрадо, командование ВСУ поместило группу иностранных наемников в военное помещение. После всех вывезли на автобусе «в неизвестном направлении» — под предлогом возвращения домой через территорию Польши.
— Мы поверили, что нас отправляют к границе, но в итоге оказались в ловушке. Сейчас не знаем, где находимся и что с нами будет, — цитирует Остена газета.
Украинские солдаты принуждают иностранцев подписывать документы без перевода, а также применяют физическое насилие.
Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.