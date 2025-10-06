Ричмонд
Рассказываем, с чем связано отключение света в Иркутске и Шелехове 6 октября 2025

Свет отключили в части Иркутска и Шелехова из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске и Шелехове 6 октября 2025 года произошло из-за непогоды. Сегодня регион утопает в снегу, ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», электроснабжение будут восстанавливать постепенно после улучшения погоды.

Отключение света в Иркутске и Шелехове 6 октября 2025.

— Под отключение попала часть домов в Куйбышевском и Свердловском районах Иркутска, Марковском МО, селе Хомутово, деревне Талька, а также часть домов в населенных пунктах и СНТ, расположенных по Байкальскому, Голоустненскому, Качугскому, Мельничному и Плишкинскому трактам, — отмечают эксперты.

Специалистам предстоит осмотреть линии и оборудование, после чего устранить все неполадки. Однако о точном времени завершения работ пока ничего неизвестно, все зависит от погоды. Вот с чем связано отключение света в Иркутске и Шелехове 6 октября 2025 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе «Байкал» ограничили движение фур и автобусов из-за снегопада и существенного похолодания.