Рассказываем, с чем связано отключение света в Иркутске и Шелехове 6 октября 2025

Специалистам предстоит осмотреть линии и оборудование, после чего устранить все неполадки. Однако о точном времени завершения работ пока ничего неизвестно, все зависит от погоды. Вот с чем связано отключение света в Иркутске и Шелехове 6 октября 2025 года.