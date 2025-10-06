В Красноярске полицейские спасли испуганную и больную сову на трассе

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что красноярские полицейские спасли сову. Так, на трассе Р-257 «Енисей» лейтенант Артём Свешников и младший лейтенант Дмитрий Крамаренко увидели птицу на обочине. Она не двигалась, хотя мимо проезжали машины.
Сотрудники остановились и осмотрели птицу. У совы было повреждено крыло. Они посадили её в машину и поехали в ветклинику. Ветеринары подтвердили: крыло и лапа сломаны. Назначили лечение.
Дмитрий решил взять сову к себе домой. Неделю он за ней ухаживал, пока она не выздоровела, а потом отпустил в её привычное место — лес.
