Бастрыкин взял под контроль дело о разбитых дорогах под Новосибирском

Жительница посёлка Мичуринского Новосибирской области обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на разбитые дороги и отсутствие тротуаров. Женщина рассказала, что автобусы не заезжают в посёлок, а школьникам приходится идти до учебных заведений по проезжей части, что создаёт угрозу для их жизни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее по этому факту уже было возбуждено уголовное дело, но Искитимская межрайонная прокуратура отменила постановление о его возбуждении. Сейчас это решение обжалуется в прокуратуре области.
После обращения женщины Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило новое уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалёву доложить о ходе расследования, и его выполнение поставлено на контроль центрального аппарата СК.