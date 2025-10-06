Бастрыкин взял под контроль дело о разбитых дорогах под Новосибирском

Жительница посёлка Мичуринского Новосибирской области обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на разбитые дороги и отсутствие тротуаров. Женщина рассказала, что автобусы не заезжают в посёлок, а школьникам приходится идти до учебных заведений по проезжей части, что создаёт угрозу для их жизни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.