Новосибирцам напомнили, когда лучше делать прививку от гриппа

Оптимальное время для вакцинации — сентябрь и октябрь.

Источник: Reuters

Врачи рекомендуют жителям Новосибирска пройти вакцинацию от гриппа именно осенью. По словам специалистов, организму требуется 2−3 недели, чтобы сформировать устойчивый иммунитет, поэтому ранняя прививка позволяет встретить пик заболеваемости уже с защитой. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Новосибирской области.

Традиционно рост числа заболевших гриппом в России фиксируется в январе-феврале. Поэтому оптимальным временем для вакцинации считаются сентябрь и октябрь.

Особое внимание медики советуют уделить прививкам детям, пожилым людям, беременным женщинам, а также тем, у кого есть хронические заболевания или ослабленный иммунитет.