Новосибирцам напомнили, когда лучше делать прививку от гриппа

Врачи рекомендуют жителям Новосибирска пройти вакцинацию от гриппа именно осенью. По словам специалистов, организму требуется 2−3 недели, чтобы сформировать устойчивый иммунитет, поэтому ранняя прививка позволяет встретить пик заболеваемости уже с защитой. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Новосибирской области.