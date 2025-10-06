Новосибирцам напомнили, когда лучше делать прививку от гриппа

Врачи рекомендуют жителям Новосибирска пройти вакцинацию от гриппа именно осенью. По словам специалистов, организму требуется 2−3 недели, чтобы сформировать устойчивый иммунитет, поэтому ранняя прививка позволяет встретить пик заболеваемости уже с защитой. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Новосибирской области.
Традиционно рост числа заболевших гриппом в России фиксируется в январе-феврале. Поэтому оптимальным временем для вакцинации считаются сентябрь и октябрь.
Особое внимание медики советуют уделить прививкам детям, пожилым людям, беременным женщинам, а также тем, у кого есть хронические заболевания или ослабленный иммунитет.