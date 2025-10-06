Ричмонд
Морское сообщение между Хабаровским краем и Сахалином закроют на сутки

На акваторию Татарского пролива наступает циклон.

Источник: Хабаровский край сегодня

Паромная переправа «Ванино — Холмск» приостановит работу завтра, 7 октября, во второй половине дня из-за надвигающегося циклона. В Татарском проливе ожидают усиление ветра до штормовых значений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согласно прогнозам синоптиков, циклон будет влиять на всю акваторию Татарского пролива. Из-за этого работу паромной переправы «Ванино — Холмск» планируют приостановить 7 октября во второй половине дня.

Возобновят движение паромов, предположительно, в среду, 8 октября, также во второй половине дня.