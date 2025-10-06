Кадры праздника: как проходил «АмурФест. Осень-2025» в Хабаровске

53
Звучали народные песни, дети смеялись, а в воздухе витали ароматы свежей выпечки и меда. Эти кадры идеально передает душевную атмосферу главного праздника осени — «АмурФест. Осень-2025».
Яркие краски осеннего Хабаровска! На площади Ленина кипела жизнь — улыбки гостей, пестрые ряды мастеров с дарами тайги и уникальными ремесленными изделиями.
