Новосибирским семьям рассказали об условиях получения детского пособия

Для получения пособия необходимо соответствие ряду условий. Заявитель и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать на её территории.
Ключевыми критериями являются доходы и имущество семьи. Право на пособие имеют семьи, где все трудоспособные взрослые работают и их индивидуальный доход не ниже 4 МРОТ за год, предшествующий подаче заявления. Но при этом общий средний доход на члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения.
Размер выплаты определяется на основании оценки материального положения семьи и может составлять от пятидесяти до ста процентов от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Напомним, что МРОТ в Новосибирской области равен 28 050 рублям.