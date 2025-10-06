Новосибирским семьям рассказали об условиях получения детского пособия

Ключевыми критериями являются доходы и имущество семьи. Право на пособие имеют семьи, где все трудоспособные взрослые работают и их индивидуальный доход не ниже 4 МРОТ за год, предшествующий подаче заявления. Но при этом общий средний доход на члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения.