В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением

Тепло отсутствует в домах на улицах Есенина и Куприна.

Источник: Комсомольская правда

В многоквартирных домах на улицах Есенина и Куприна в Новосибирске вот уже несколько дней наблюдаются проблемы с отоплением. В связи с этим прокуратура Дзержинского района начала проверку.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На данный момент было установлено, что 1 октября при запуске отопления на тепловых сетях между домами № 8 по улице Куприна и № 39/1 по улице Есенина был выявлен дефект. Его устранили, теплоснабжение возобновили, однако неисправность повторилась.

— Всего аналогичная ситуация произошла пять раз. Каждый раз проводились восстановительные работы и повторный запуск тепла, — уточнили в ведомстве.

Сейчас работы по устранению дефекта продолжаются. Они стоят на контроле в прокуратуре.