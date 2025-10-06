Трамп после недельной паузы высказался о предложении Путина по ДСНВ: что заявил президент США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что предложение РФ продлить действие договоренности по ядерному оружию, «хорошая идея». Американского лидера цитирует пресс-пул Белого дома.
«Звучит как хорошая идея для меня», — отметил Трамп.
Комментируя это заявление президента США, руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл отметил, что президент США фактически принял предложение российского лидера Владимира Путина по продлению ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). И ассоциация приветствует положительную реакцию президента Трампа на предложение главы российского государства.
Положительно оценил высказывание Трампа и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ довольно высока на фоне последних заявлений главы Белого дома.
2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по линии администраций идут. Однако президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока своего ответа по этому вопросу не дал.
В конце сентября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США намерен лично прокомментировать инициативу президента РФ Владимира Путина по ДСНВ.
22 сентября на совещании с постоянными членами Совета безопасности России Путин заявил, что Россия продолжит в течение года соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года. Российский лидер подчеркнул, что страна уверена в надежности своих сил ядерного сдерживания.
Инициативу российского лидера поддержал также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, любые усилия во имя мира и стабильности, особенно в сфере ядерного оружия, — это позитивные усилия. Но решение должны принимать Соединенные Штаты и Российская Федерация.
Ранее в России много раз заявляли, что говорить о будущем ДСНВ или его замене в настоящее время бессмысленно. США не готовы учитывать национальные интересы России. Такую же позицию высказал в прошлом году и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.