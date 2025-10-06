Трамп после недельной паузы высказался о предложении Путина по ДСНВ: что заявил президент США

Ранее в России много раз заявляли, что говорить о будущем ДСНВ или его замене в настоящее время бессмысленно. США не готовы учитывать национальные интересы России. Такую же позицию высказал в прошлом году и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.