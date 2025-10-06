Минимум 17 человек получили ранения в результате стрельбы в Сиднее

Стрельба произошла в австралийском городе Сидней — ранения получили минимум 17 человек. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в News.com.au.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого — им оказался 60-летний мужчина.
— Он был задержан после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали, — добавили в публикации.
По данным полиции, мужчина беспорядочно стрелял по проезжающим мимо автомобилям.
Недавно перестрелка также произошла возле школы в Дагестане — в результате три человека пострадали. Как произошел инцидент, кто в нем участвовал, что грозит злоумышленникам — в материале «Вечерней Москвы».
24 сентября стрельба случилась около здания миграционной службы города Даллас в американском штате Техас. Правоохранители искали снайпера или снайперов, которые могли открыть огонь с одной из крыш. В результате случившегося пострадали минимум трое человек.