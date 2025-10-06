Красноярский хоккейный «Сокол» на своем льду разгромил «Звезду»

5 октября красноярский «Сокол» на своем льду разгромил столичную «Звезду» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча прошла в «Платинум Арене» и завершилась со счетом 5:0.
Шайбы в ворота противника забросили Кирилл Казаков, Роман Макаров, Никита Колесников, Илья Попов и Никита Шуйдин. Вратарь Александр Дюбин смог отразить все броски москвичей. Таким образом, сейчас сибиряки занимают 19-е место в турнирной таблице.
— С хорошим соперником играли. «Звезда» — молодая команда, талантливая. Поэтому попросили ребят играть активно против них, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».
Следующие игры домашней серии пройдут 7 и 9 октября. Во вторник красноярцы встретятся с «Химиком».