Красноярский хоккейный «Сокол» на своем льду разгромил «Звезду»

Встреча завершилась победой красноярцев со счетом 5:0.

Источник: Соцсети

5 октября красноярский «Сокол» на своем льду разгромил столичную «Звезду» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча прошла в «Платинум Арене» и завершилась со счетом 5:0.

Шайбы в ворота противника забросили Кирилл Казаков, Роман Макаров, Никита Колесников, Илья Попов и Никита Шуйдин. Вратарь Александр Дюбин смог отразить все броски москвичей. Таким образом, сейчас сибиряки занимают 19-е место в турнирной таблице.

— С хорошим соперником играли. «Звезда» — молодая команда, талантливая. Поэтому попросили ребят играть активно против них, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».

Следующие игры домашней серии пройдут 7 и 9 октября. Во вторник красноярцы встретятся с «Химиком».