В Иркутске продают редкий рояль за 2 миллиона рублей

— Этот инструмент является не просто музыкальным, а настоящим историческим артефактом. Его главная особенность — изображение двуглавого орла, герба Российской Империи, на клавиатурной крышке. Такой знак ставился только на лучшие рояли, получившие признание при императорском дворе. Под гербом сохранилось выгравированное название производителя, что подтверждает подлинность и элитарность инструмента, — пишет продавец.