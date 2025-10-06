В Иркутске продают редкий рояль за 2 миллиона рублей

В Иркутске выставили на продажу редкий рояль, выпущенный в период с 1902 по 1905 год. Как стало известно КП-Иркутск, стоимость инструмента составляет два миллиона рублей. Объявление было опубликовано в сети.
— Этот инструмент является не просто музыкальным, а настоящим историческим артефактом. Его главная особенность — изображение двуглавого орла, герба Российской Империи, на клавиатурной крышке. Такой знак ставился только на лучшие рояли, получившие признание при императорском дворе. Под гербом сохранилось выгравированное название производителя, что подтверждает подлинность и элитарность инструмента, — пишет продавец.
Рояль бережно отреставрирован, полностью сохранил свой аутентичный вид и готов к использованию. Он представляет интерес как для коллекционеров антиквариата в качестве ценного экземпляра, так и для музыкантов, которые смогут оценить его теплое и глубокое винтажное звучание.
