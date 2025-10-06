Ричмонд
Аэропорт Ярославля приостановил работу

Временные ограничения были введены в аэропорту Ярославля, Тушино. Об этом сообщили в Росавиации. Ведомство уточнило, что меры необходимы для безопасности полетов.