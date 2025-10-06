МЧС: На Камчатке спасатели ищут шестерых уехавших в лес на автомобиле

На Камчатке сотрудники МЧС начали поиск шести туристов, которые поехали в лес на личном автомобиле и не вернулись в назначенный срок. Об этом информировал глава краевого министерства по ЧС Сергей Лебедев.
Чиновник сообщил, что группа уехала в лес 3 октября.
«Шесть человек уехали в район урочища “Аквариум”. Должны были вернуться еще вчера, но их местоположение неизвестно, на связь не выходили», — написал Лебедев в социальной сети Вконтакте, добавив, что группа не была зарегистрирована.
Пропавших ищут восемь сотрудников МЧС. Ситуация осложняется выпавшим в регионе мокрым снегом.
Напомним, два человека погибли на Вилючинском вулкане при восхождении на гору, третья участница группы попала в реанимацию. Группа также не была зарегистрирована в МЧС.
На фоне этих событий на Камчатке предложили ввести закон о компенсации расходов на спасательные операции, которую предполагается взыскивать с нарушивших правила безопасности.