Мошенники придумали новую схему обмана россиян с аккаунтами на маркетплейсах

Мошенники воруют личные данные россиян с помощью посылок — они звонят потенциальным жертвам, после чего просят назвать код из СМС, чтобы получить «заказ». Об этом в понедельник, 6 октября, рассказали в РИА Новости.

Преступник при общении уведомляет человека, что ему якобы пришла посылка с маркетплейса. Далее он интересуется, как жертве удобнее всего было бы получить заказ.

В случае, если россиянин говорит, что никаких доставок не ждет — аферист предлагает это проверить, для чего просит продиктовать код из СМС.

Полученные цифры откроют злоумышленнику доступ к банковским и личным данным жертвы, уточнили в информационном агентстве.

До этого в МВД предупредили, что россиянам в своих профилях в социальных сетях не стоит указывать полные личные данные, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.

Кроме того, аферисты, выдавая себя за представителей банков, рассылают россиянам электронные письма о якобы введении нового налога. Письма о новом платеже приходят клиентам всех крупных банков.