Боец РФ Павлов разминировал три мины под огнём ВСУ

Российский военнослужащий Ярослав Павлов обезвредил три мины под миномётным огнём и атаками FPV-дронов Вооружённых сил Украины.
В ведомстве уточнили, что младший сержант в составе группы разминирования выполнял боевую задачу «по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях» ВСУ.
«Украинские националисты в попытках помешать действиям российских сапёров атаковали инженерно-сапёрную группу с применением миномётов и FPV-дронов ВСУ. Действуя под огнём противника, Ярослав с товарищами продолжили выполнять задачу и обезвредили более десятка мин различного класса, три противопехотные осколочно-заградительные мины типа ОЗМ-72 младший сержант разминировал лично», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве рассказали о подвиге сержанта Виктора Крецу. Он оказывал первую помощь раненым военным РФ под огнём противник, эвакуировав сослуживцев в безопасное место.
«Всего в ходе активных боевых действий на одном из тактических направлений сержантом Виктором Крецу была проведена своевременная эвакуация с линии боевого соприкосновения более 30 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести», — сказали в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.