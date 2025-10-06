Боец РФ Павлов разминировал три мины под огнём ВСУ

«Украинские националисты в попытках помешать действиям российских сапёров атаковали инженерно-сапёрную группу с применением миномётов и FPV-дронов ВСУ. Действуя под огнём противника, Ярослав с товарищами продолжили выполнять задачу и обезвредили более десятка мин различного класса, три противопехотные осколочно-заградительные мины типа ОЗМ-72 младший сержант разминировал лично», — говорится в сообщении.