Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Ярославля

Ранее сработала система противовоздушной обороны над Нижним Новгородом и Дзержинском из-за атаки украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что слышали 10−15 взрывов, а также заметили яркие вспышки в небе. Первые взрывы прозвучали в 03:35 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.