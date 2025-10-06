Врач рассказала, какие тревожные симптомы должны заставить проверить сердце

Сердце может подавать сигналы, что с ним что-то не так, и важно их не игнорировать. Научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина рассказала KP.RU, на что обратить внимание.
— Проверить здоровье сердца можно и без назначения врача, но надо учитывать тот факт, что для каждого человека есть свои нюансы. Они определятся и полом, и возрастом, и наличием хронических заболеваний, определенных факторов риска и наследственностью, — уточнила медик.
Организм отчасти сам дает знать человеку, если что-то функционирует не так. Врач подчеркнула, что особенно насторожить должны головные боли, снижение зрения, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног, обмороки и перебои в работе сердца.
— Что касается тахикардии, приступов учащенного сердцебиения, то надо прежде всего определиться, какой вид нарушения ритма есть у человека и какова причина этих нарушений, очень часто это бывает связано вовсе не с работой сердечно-сосудистой системы, — отметила специалист.
Стоит не откладывать кардио-чекап при появлении тревожных симптомов, особенно если есть хронические заболевания или факторы риска.