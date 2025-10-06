Россиянам назвали ключевую фразу мошенников: распознать аферистов будет легко

О том, что мошенники все чаще используют для своих преступлений в качестве предлога маркетплейсы, известно довольно давно. Сейчас у аферистов появился новый предлог для выманивания денег. Под предлогом получения посылки с маркетплейса они требуют назвать код из смс. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщает РИА Новости.
Звоня потенциальной жертве, преступники сообщают о якобы пришедшей на имя человека посылки и уточняют, как удобнее ее было бы получить. Когда человек говорит, что посылок он не ждет, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из смс.
С этим кодом преступник имеет возможность войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным.
Специалисты Центробанка советуют немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.
Ранее в МВД посоветовали россиянам не указывать полную личную информацию, включая фамилию, имя, отчество и дату рождения, в своих социальных сетях. Это серьезно защитит граждан от мошенников.
А в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России предупредили, что основной признак мошенничества в сфере инвестиций — обещания нереалистично высокой прибыли. В ведомстве отметили, что невероятная доходность до 1 400% — физически невозможна, ложные заявления о страховании — Центробанк Российской Федерации страхует только вклады в официальных банках, а не частные инвестиции.
Кроме того, преступники придумали еще одну новую схему похищения денег у россиян. Для этого они используют предупреждения о якобы новых налогах. Суть аферы состоит в том, что злоумышленники рассылают предупреждения от имени крупных банков о введении якобы нового налога и предлагают подписать отказ от платежей.
Также мошенники начали похищать деньги у россиян через Telegram-бота, который подделывает официальную форму портала «Госуслуги». А потом звонят под видом правоохранителей.