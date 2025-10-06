Россиянам назвали ключевую фразу мошенников: распознать аферистов будет легко

О том, что мошенники все чаще используют для своих преступлений в качестве предлога маркетплейсы, известно довольно давно. Сейчас у аферистов появился новый предлог для выманивания денег. Под предлогом получения посылки с маркетплейса они требуют назвать код из смс. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщает РИА Новости.