Воспитала героя: омский педагог получила награду из рук Владимира Путина

Омский педагог-ветеран получила знак отличия «За наставничество» из рук Владимира Путина Татьяна Тимкина много лет проработала учителем начальных классов в лицее № 143, сообщает телеграм-канал «Минобр55».
«Сейчас Татьяна Николаевна активно трудится в региональной ветеранской организации, где учит ребят быть сопричастными судьбе родной страны. Сегодня она будет награждена знаком отличия “За наставничество”, — сказал в своей речи Владимир Путин.
В министерстве образования Омской области отметили, что высокую государственную она получила за воспитание кавалера двух орденов Мужества подполковника Николая Сергиенко, который свою первую учительницу из омского лицея Татьяну Тимкину считает главным наставником.