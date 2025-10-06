Ричмонд
Мерц предложил Трампу использовать российские активы для помощи Киеву

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штефан Корнелиус.

По его словам, в ходе беседы глава государства рассказал президенту США, что Европейский союз (ЕС) активно обсуждает использование 210 миллиардов евро для поддержки украинской армии.

Кроме того, Берлин одобрил идею, в рамках которой Киеву можно выдать кредит за счет российских активов. Бельгия, в свою очередь, выражает протест, передает ТАСС.

До этого бельгийский депозитарий Euroclear указал на право собственности и неприкосновенности замороженных активов России и призвал Еврокомиссию (ЕК) соблюдать международные законы.

Из-за спецоперации на Украине за рубежом оказались заблокированы активы Центробанка РФ на сумму около 260 миллиардов евро. Большинство них находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

