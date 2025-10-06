Ричмонд
Политолог Семенов: в тюрьмах Израиля, где находится Тунберг, пытают детей

Семенов отметил, что с активисткой Гретой Тунберг в израильской тюрьме ничего страшного не произойдет, с нечеловеческими условиями там сталкиваются в основном палестинцы.

Источник: Аргументы и факты

В тюрьмах Израиля, в одной из которых сейчас находится шведская активистка Грета Тунберг, созданы нечеловеческие условия для палестинцев, общественнице из Европы там ничего не грозит, сообщил в беседе с aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Напомним, Тунберг в ночь на 2 октября задержали израильские военные при попытке доплыть до Газы. Активистку поместили в камеру, как она утверждает, с клопами.

Это была третья попытка флотилии Тунберг «Сумуд» добраться до Газы — 47 судов перевозили более 500 активистов. Израильский МИД назвал действия активистки провокацией.

Семенов подчеркнул, что Тунберг, вероятнее всего, скоро депортируют.

«Израилю на фоне его репутационного положения и международной изоляции не выгодно создавать плохие условия для этих активистов и самой Тунберг. Но в тюрьмах Израиля отношение к заключенным разное. Одно дело европейцы, и совсем другое — палестинцы. Там спокойно применяются пытки, в том числе и к детям. Да, там и дети содержатся. Люди там могут содержаться без приговора суда», — отметил эксперт.

По словам политолога, в израильских тюрьмах к палестинцам относятся как к людям второго сорта.

Ранее стало известно, что задержанная Израилем активистка «Флотилии стойкости» Птак начала голодовку.

