Стало известно, сколько потратила на отдых жена известного юмориста

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь отправилась в путешествие по российским просторам. На сей раз избранным форматом отдыха стал шестидневный речной круиз по волжским просторам на комфортабельном четырехпалубном теплоходе. Общая стоимость турне составила приблизительно один миллион рублей.
Татьяна путешествует без супруга, в сопровождении своих детей — сына Вагана и дочери Матильды. Для собственного размещения она выбрала просторную двухместную каюту категории «делюкс» ценой 410 тысяч рублей, тогда как для детей были забронированы аналогичные, но более экономичные варианты размещения. В стоимость включено эксклюзивное меню, включающее икру, осетрину и неограниченное потребление вина.
Ранее Брухунова уже делилась в личном блоге восторженными откликами о речных круизах, характеризуя их как «несравненным удовольствием».
По словам Татьяны, для Вагана данное путешествие стало первым круизным опытом, тогда как дочь ранее уже имела возможность ознакомиться с особенностями речных круизов.
Внимательные наблюдатели задаются резонным вопросом относительно источника финансирования подобных поездок — осуществляется ли оплата из общего семейного бюджета или применяется бартерная схема, аналогичная использованной при организации юбилейных мероприятий Петросяна в сентябре.
Напомним, что 18 сентября 2025 года супружеская пара отметила восьмидесятилетие юмориста в усадебном комплексе «Времена года», расположенном на берегу ледникового озера в деревне Наговье. Аренда особняка площадью 220 квадратных метров с четырьмя спальнями обошлась примерно в 255 тысяч рублей за трехсуточный период, без учета дополнительных расходов на обзорную экскурсию.
