Дандыкин: на Украине военные заводы прячут под землю по примеру нацистов

«Украинские власти сейчас стараются спрятать производство, уйти поглубже. Во-первых, от любознательных глаз. Где-то используется маскировка — ставят склады или еще что-то. А внизу ведется производство. Так немцы делали во время заключительного периода Великой Отечественной войны: они под землю заводы уводили, когда массированные бомбировки проводились англичанами и американцами», — объяснил военный эксперт.