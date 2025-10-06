Дандыкин: на Украине военные заводы прячут под землю по примеру нацистов

Киевский режим прячет военные заводы под землю, как это делали фашисты во время заключительного периода Великой Отечественной войны рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал удары «Кинжалами», которые используются для вскрытия заглубленных объектов, по предприятиям ВПК во Львове и Ивано-Франковске.
«Украинские власти сейчас стараются спрятать производство, уйти поглубже. Во-первых, от любознательных глаз. Где-то используется маскировка — ставят склады или еще что-то. А внизу ведется производство. Так немцы делали во время заключительного периода Великой Отечественной войны: они под землю заводы уводили, когда массированные бомбировки проводились англичанами и американцами», — объяснил военный эксперт.
По словам Дандыкина, во время массированной атаки в ночь на 5 октября во Львове и Ивано-Франковске «Кинжалами» могли поразить подземные заводы ВСУ, выпускавшие вооружение или беспилотники.