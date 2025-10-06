Ричмонд
Тысячи домов остались без света из-за снегопада в Иркутской области

В понедельник Иркутск и окрестности оказались под снежным покровом. На дорогах, в том числе на федеральных трассах, сложилась непростая обстановка. В столице региона зафиксированы аварийные отключения электричества.

Источник: AP 2024

С утра на магистралях работает дорожная техника. На трассе Р-258 «Байкал» с 45 по 100 километр введены ограничения для грузовиков и автобусов. Обработка против гололеда и прочие работы проводятся также на других дорогах.

«Прошу автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

В Иркутском районе Приангарья без света остались восемь населенных пунктов и девять садовых обществ. По информации главы региона, обесточены более 2150 домов, где живут свыше 8400 человек. Энергетики ведут восстановительные работы.

Электричество отключилось и в Правобережном округе областного центра. Света нет в 2723 частных домах. Кроме того, сообщается о локальных отключениях в Шелеховском районе.