В воздухе Красноярска обнаружили сероводород, формальдегид и оксид азота

Так, на стационарных постах зафиксированы превышения гигиенических нормативов. На АПН «Солнечный» 1 октября максимальная разовая ПДК (ПДКмр) по сероводороду составляла до 1,45. Также на АПН «Покровка» 30 сентября и 2 октября ПДКмр по формальдегиду — до 1,34, с 29 сентября по 2 октября среднесуточная ПДК по формальдегиду — до 4,63. На АПН «Кировский» 1 октября ПДКмр по оксиду азота — до 1,28, среднесуточная ПДК по гидрохлориду — 1,01.