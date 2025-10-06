В Омской области районная администрация подписала документы в выдуманный день

О том, что в детских садах рабочего поселка Черлак до сих пор нет отопления, местные жители с сарказмом винят 31 сентября. Именно в этот, несуществующий день, день местная администрация подписала приказ о начале отопительного сезона.
«В детских садах Черлака так и не начался отопительный сезон. Температура в группах составляет 15 градусов. Администрация отписалась, что дадут в течении 2 недель. Только администрация не учла, что в сентябре 30 дней», — сообщили жители районного поселка в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть».
Большинство омичей отнеслись к посту не с тревогой за мерзнущих черлакских малышей, а с юмором. Комментаторы предположили, что районные чиновники нашли прекрасный способ не выполнять работу, выдумав для себя несуществующий день.