FT: Британия развалила дело о шпионаже, чтобы не портить отношения с КНР

Власти Британии «развалили» расследование дела о предполагаемом «шпионаже» со стороны КНР в отношении своих политиков, пишет Financial Times.
Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников в правительстве премьер-министра Кира Стармера. По их словам, это сделано для того, чтобы «не портить торговые и дипломатические отношения» с Китайской Народной Республикой.
«Правительство сэра Кира Стармера основательно подорвало расследование китайского шпионажа против политиков в Вестминстере, чтобы защитить торговые и дипломатические отношения Британии с Пекином», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты предостерегли Британию «от разрешения на открытие» посольства Китайской Народной Республики в Лондоне.