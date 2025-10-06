Ричмонд
FT: Британия развалила дело о шпионаже, чтобы не портить отношения с КНР

Решение принято после «масштабного спора» между советниками Стармера, МИД и МВД.

Источник: Аргументы и факты

Власти Британии «развалили» расследование дела о предполагаемом «шпионаже» со стороны КНР в отношении своих политиков, пишет Financial Times.

Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников в правительстве премьер-министра Кира Стармера. По их словам, это сделано для того, чтобы «не портить торговые и дипломатические отношения» с Китайской Народной Республикой.

«Правительство сэра Кира Стармера основательно подорвало расследование китайского шпионажа против политиков в Вестминстере, чтобы защитить торговые и дипломатические отношения Британии с Пекином», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что решение было принято после «масштабного спора» между советниками Стармера, МИД и МВД, которое планировало продолжить расследование.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты предостерегли Британию «от разрешения на открытие» посольства Китайской Народной Республики в Лондоне.

