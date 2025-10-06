Почти тысяча попавших в снежную ловушку альпинистов пытается спуститься с Эвереста

Примерно тысяча альпинистов застряла на восточном склоне Эвереста из-за снежной бури. По социальным сетям разошлись кадры, снятые на высоте почти пять тысяч метров.
На записи можно увидеть толпу людей, пытающуюся спуститься с горы во время метели. Кроме того, в кадр попали яки, с трудом преодолевающие огромные сугробы.
Ранее сообщалось, что в Тибете на восточном склоне Эвереста около тысячи человек оказались в ловушке из-за метили и сильного снегопада, глубокий снег осложняет спасательную операцию. Сильнейшая за последние годы для начала октября метель началась в субботу, 4 октября, видимость резко сократилась до менее одного метра, обильный снегопад прошел на ключевых участках маршрута.
Ранее сообщалось, что произошло с теми, кто захотел покорить самую высокую вершину мира — Эверест. В 1924 году британцы Мэллори и Ирвин первыми смогли взойти на самую высокую гору мира. Но там и остались. Тело Мэллори было найдено спустя 75 лет, в 1999 году. А через 100 лет, в прошлом году, из под снега извлекли ботинок с носком Ирвина. Их судьбу с тех пор разделило более 340 человек.
В прошлом году стало известно, что за последние дни на Эвересте нашли пять тел альпинистов. Это связано с изменением климата, который приводит к уменьшению толщины льда и тела пропавших появляются на поверхности самой высокой горы в мире.
Власти Непала продолжают борьбу за чистоту Эвереста. За четыре последних года непальская армия собрала сотню тонн отходов. Новая задача — убрать тела погибших. Останки многих так и лежат на склонах — вертолету на подобную высоту не подняться, альпинисты, которые платят огромные деньги за восхождения, «не отвлекаются» на трупы. Да и ослабевшим не особо помогают.
4 мая 1982 года в 14 часов 35 минут два советских альпиниста — Эдуард Мысловский и Владимир Балыбердин — вступили на макушку самого высокого в мире пика. Местные называют его Джомолунгмой. Европейцы — Эверестом. Москвич и ленинградец — первые русские на 8848 метрах — называли его просто Гора. Последние 348 метров от штурмового лагеря ребята шли восемь часов в снегопад, при ураганном ветре и температуре минус 40 градусов.