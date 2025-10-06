Почти тысяча попавших в снежную ловушку альпинистов пытается спуститься с Эвереста

Ранее сообщалось, что произошло с теми, кто захотел покорить самую высокую вершину мира — Эверест. В 1924 году британцы Мэллори и Ирвин первыми смогли взойти на самую высокую гору мира. Но там и остались. Тело Мэллори было найдено спустя 75 лет, в 1999 году. А через 100 лет, в прошлом году, из под снега извлекли ботинок с носком Ирвина. Их судьбу с тех пор разделило более 340 человек.