Исследование показало, сколько россиян не платят наличными и картами

«До 73% респондентов регулярно записываются на услуги онлайн, но больше половины из них (58%) редко или никогда не оплачивают их заранее. И дело тут не в недоверии к безопасности (11%), а в укоренившейся привычке: больше четверти (28%) клиентов предпочитают платить за услугу только после ее получения», — выяснили также аналитики.