Зависящие от размера социальных пенсий выплаты хотят проиндексировать на 14,8%

Зависящие от размера социальных пенсий выплаты в России будут индексироваться в течение ближайших трёх лет.
«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен… на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий», пишет РИА Новости, ссылаясь на проект федерального бюджета на указанный период.
Ранее Министерство труда и социальной защиты России объявило о новой схеме индексации пенсий, которая начнет действовать с 2026 года. Выплаты будут увеличены с 1 января в один этап, а размер повышения превысит уровень инфляции.
