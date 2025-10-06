Зависящие от размера социальных пенсий выплаты хотят проиндексировать на 14,8%

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен… на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий», пишет РИА Новости, ссылаясь на проект федерального бюджета на указанный период.