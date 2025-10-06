Группами в Суйфэньхэ, сами в Пекин: как приморцы осваивают безвиз

Цены на туры существенно не изменились: колебания составляют не более 10%. Например, поездка в Хуньчунь и Янцзи на три дня стоит сейчас около 7900 рублей, что даже немного дешевле, чем год назад. В Суйфэньхэ — около 6100 рублей. А вот путешествие в Пекин обойдётся в среднем в 54 тысячи рублей — чуть дороже, чем в прошлом году.