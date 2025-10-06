Группами в Суйфэньхэ, сами в Пекин: как приморцы осваивают безвиз

Итоги первых недель безвиза.
По словам представителей Уссурийской таможни, за первые две недели действия безвиза российско-китайскую границу в Приморье пересекли более 74 тысяч человек. Суточный пассажиропоток в среднем составил около 5 тысяч человек, а 19 сентября достиг максимума — 6420 человек. Пограничный контроль, как сообщила Ирина Кульчицкая, представитель ведомства, осуществляется без задержек, передает VL.ru.
Спрос на путешествия увеличился.
Аналитика FarPost подтверждает рост интереса приморцев к путешествиям в Китай — спрос увеличился на 27% по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью у жителей Владивостока пользуются недорогие направления — Суйфэньхэ, Хуньчунь и Янцзи. Однако при этом значительное число туристов предпочитает по-прежнему обращаться к туроператорам.
Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отметила, что вопреки ожиданиям, самостоятельные поездки не вытеснили организованные туры. С 15 по 30 сентября наблюдался даже небольшой рост клиентов — около 8%. Это касается тех компаний, которые ранее работали с группами по спискам.
В турфирмах подтверждают, что ажиотажа не возникло, но и падения спроса нет. Представитель компании одной из туркомпании рассказал, что сезонный спад ощущается, но он носит традиционный характер — пик ожидается ближе к осенним каникулам.
Некоторые компании зафиксировали рост интереса к сложным маршрутам, включающим несколько городов Китая или дальнейшие вылеты в третьи страны. По словам менеджеров, клиенты стали чаще интересоваться консультациями по самостоятельным маршрутам — безвиз сделал такие поездки реальнее.
В другой туркомпании уточнили, что путешествия в приграничные города по-прежнему популярны в виде групповых туров, тогда как в более отдаленные районы люди чаще отправляются индивидуально. Руководитель отдела КНР Анна Василькова считает, что интерес к турам не исчез, однако все больше туристов предпочитают бронировать билеты и жильё самостоятельно, особенно молодежь.
Что с ценами на путешествия.
Цены на туры существенно не изменились: колебания составляют не более 10%. Например, поездка в Хуньчунь и Янцзи на три дня стоит сейчас около 7900 рублей, что даже немного дешевле, чем год назад. В Суйфэньхэ — около 6100 рублей. А вот путешествие в Пекин обойдётся в среднем в 54 тысячи рублей — чуть дороже, чем в прошлом году.
В другой туркомпании подчеркивают: хотя визы отменили, это не сделало поездки существенно дешевле. Зато снятие бюрократического барьера увеличило число самостоятельных туристов. Тем не менее, значительная часть путешественников предпочитает организованные туры — им важно, чтобы поездка прошла без лишних забот.
Некоторые компании также отметили повышение цен на авиабилеты в пиковые периоды, такие как каникулы и Новый год. Однако в обычные дни стоимость перелетов остается на привычном уровне, что говорит скорее о сезонности, чем о последствиях безвиза.