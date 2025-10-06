Покинувшая РФ Земфира* до сих пор числится индивидуальным предпринимателем в России

Уехавшая из страны певица Земфира* числится индивидуальным предпринимателем в России. Она передает необходимые документы в налоговую, утверждает РИА Новости.
Как стало известно, в последний раз певица внесла информацию по деятельности ИП в начале сентября. При этом Земфира* проживает за рубежом. Она активно дает концерты в Европе.
В статье сказано, что ИП артистка открыла в 2004 году. В качестве дополнительного вида деятельности у индивидуального предпринимателя указана оптовая торговля «непродовольственными потребительскими товарами».
Ранее сообщалось о многократных долгах актера Михаила Казакова. Невыплаченная по кредитам и алиментам сумма составляет не менее 2,3 миллиона рублей. Актер известен по роли Полежайкина в «Папиных дочках».
*признана иностранным агентом на территории России.