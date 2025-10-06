Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покинувшая РФ Земфира* до сих пор числится индивидуальным предпринимателем в России

РИАН: Певица Земфира* не закрыла бизнес в России.

Источник: Комсомольская правда

Уехавшая из страны певица Земфира* числится индивидуальным предпринимателем в России. Она передает необходимые документы в налоговую, утверждает РИА Новости.

Как стало известно, в последний раз певица внесла информацию по деятельности ИП в начале сентября. При этом Земфира* проживает за рубежом. Она активно дает концерты в Европе.

В статье сказано, что ИП артистка открыла в 2004 году. В качестве дополнительного вида деятельности у индивидуального предпринимателя указана оптовая торговля «непродовольственными потребительскими товарами».

Ранее сообщалось о многократных долгах актера Михаила Казакова. Невыплаченная по кредитам и алиментам сумма составляет не менее 2,3 миллиона рублей. Актер известен по роли Полежайкина в «Папиных дочках».

*признана иностранным агентом на территории России.