Жительница Красноярска отсудила почти 49 тысяч рублей за порванную в автобусе куртку

Как рассказала пассажирка, она села на свободное место, а когда автобус подъезжал к ее остановке, женщина встала, чтобы выйти, но зацепилась курткой за торчащий из сиденья острый металлический стержень — ткань порвалась.
Перевозчик, компания ООО «Ветеран», предложил оплатить только ремонт куртки, но это пассажирку не устроило. В Роспотребнадзоре ей объяснили, что она имеет право требовать компенсацию полного ущерба, и помогли подготовиться к судебному разбирательству.
Кроме того, ведомство вынесло перевозчику предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства, сообщают в Управлении.
В итоге суд привлек специалистов Роспотребнадзора для заключения по делу и постановил взыскать с ООО «Ветеран» почти 49 000 рублей — в эту сумму вошла стоимость куртки, компенсация морального вреда, стоимость проезда и другие расходы.
Решение суда вступило в законную силу.