Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярска отсудила почти 49 тысяч рублей за порванную в автобусе куртку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В феврале этого года в Роспотребнадзор обратилась жительница Красноярска с жалобой на плохое качество услуги перевозки. Во время поездки в автобусе № 23 у женщины порвалась куртка стоимостью 18 490 рублей.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказала пассажирка, она села на свободное место, а когда автобус подъезжал к ее остановке, женщина встала, чтобы выйти, но зацепилась курткой за торчащий из сиденья острый металлический стержень — ткань порвалась.

Перевозчик, компания ООО «Ветеран», предложил оплатить только ремонт куртки, но это пассажирку не устроило. В Роспотребнадзоре ей объяснили, что она имеет право требовать компенсацию полного ущерба, и помогли подготовиться к судебному разбирательству.

Кроме того, ведомство вынесло перевозчику предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства, сообщают в Управлении.

В итоге суд привлек специалистов Роспотребнадзора для заключения по делу и постановил взыскать с ООО «Ветеран» почти 49 000 рублей — в эту сумму вошла стоимость куртки, компенсация морального вреда, стоимость проезда и другие расходы.

Решение суда вступило в законную силу.