Восемь рейсов задержаны в аэропорту Иркутска 6 октября

Сегодня, 6 октября, в аэропорту Иркутска задерживается прибытие четырёх рейсов. Задержки связаны с неблагоприятными погодными условиями в Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Иркутска.
С опозданием приземлятся самолёты из Усть-Кута, Читы, Мамы и Чары. Также задерживается вылет четырёх рейсов. Позже вылетят борта в Маму и Нерюнгри (Чульман) и два самолёта в Нючакан.
Ранее агентство сообщало, что новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в деятельности S7 Airlines. В результате авиакомпании назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.