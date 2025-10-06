Ричмонд
Русские гиды в КНР: отказов от поездок на фоне тайфуна «Матмо» нет

Российские туристы сообщили, что тайфун из южной части Китая уже ушел, сейчас погода налаживается.

Источник: Аргументы и факты

Туристы в Китае не отказываются от поездок по стране на фоне разбушевавшегося тайфуна «Матмо», сообщили aif.ru русские гиды.

Напомним, южную часть Китая накрыли ураганный ветер и тропические ливни. На опубликованных в Сети кадрах видны затопленные улицы. Более 150 тысяч человек в провинции Гуандун эвакуированы.

Российские туристы из провинции Хайнань рассказали, что сейчас погода налаживается, тайфун перешел на материк. Они также отметили, что им было запрещено купаться.

«Отмен по экскурсиям не происходило», — сообщило сообщество русскоязычных гидов.

Жители южных регионов КНР добавили, что сейчас у них идет лишь небольшой дождь.

Ранее стало известно, что на Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли не менее 14 человек.

