«Русская тоска» не страшна: врач рассказала, как поднять настроение осенью

Осень в самом разгаре. Вместе с серыми дождливыми днями часто приходит упадок сил и настроения. Та самая «русская хандра» может испортить даже самые уютные вечера. Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала KP.RU, как можно бороться с осенней тоской.
— Даже если гулять не хочется, на прогулки выходить обязательно стоит, гулять, дышать, любоваться природой. Стоит начать гулять и настроение хорошее придет, поверьте. К тому же эта физическая нагрузка не требует от нас особой энергии или финансов, а дает нам выделение гормона — эндорфина, — поделилась специалист.
По ее словам, важно чаще бывать среди людей, окружать себя интересными занятиями и красотой. Отлично помогают выставки, лекции, клубы по интересам и мастер-классы. Все это не только отвлекает от серости за окном, но и дает новые впечатления.
Осень можно превратить во время маленьких радостей. Красивый чай с яблоками, обновка в гардеробе или уютные аксессуары для прогулок способны поднять настроение. Главное — смотреть на сезон не как на испытание, а как на повод для вдохновения и заботы о себе.