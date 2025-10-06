«Русская тоска» не страшна: врач рассказала, как поднять настроение осенью

Осень можно превратить во время маленьких радостей. Красивый чай с яблоками, обновка в гардеробе или уютные аксессуары для прогулок способны поднять настроение. Главное — смотреть на сезон не как на испытание, а как на повод для вдохновения и заботы о себе.