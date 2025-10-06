Ричмонд
Волонтёры рассказали, как спустя неделю ищут пропавшую семью Усольцевых

Волонтёры «Лизы Алерт» сообщают о текущих поисках.

Источник: Соцсети

Прошла неделя с момента исчезновения Ирины, Сергея и 5-летней Арины Усольцевых. Волонтёры «Лизы Алерт» сообщают о текущих поисках.

В воздух поднимают дроны и самолёты, работают пешие группы. Общая длина пройденных маршрутов составляет больше 3 000 км. В поисках участвовало более 350 человек: отряды добровольцев, сотрудники служб и местные жители, которые используют квадроциклы, мотоциклы и внедорожники.

Люди обследовали берега рек Кутурчин и Ангул, у Маны проверили избы. Из Москвы даже привезли акустический излучатель для передачи сообщений потерявшимся. Из-за плохой погоды мало лётных окон, но пилоты аэродрома «Солнечный» помогли пешими поисками.

Однако волонтёры признаются, что на поиски по-прежнему очень нужны люди. Для этого можно приехать в штаб в п. Кутурчин с удобной одеждой, крепкой обувью, водой, чаем в термосе и едой.

Ранее мы писали, что знакомый Усольцевых назвал роковую ошибку, из-за которой пропала семья.