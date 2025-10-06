Новогодние корпоративы в нижегородских кафе подорожали на 10−20%

Нижегородцы активно резервируют места в ресторанах и кафе для празднования Нового года. Об этом ИА «Время Н» сообщили представители местного общепита.
По словам регионального представителя Федерации рестораторов и отельеров России, президента ГК «ПИР» Александра Котюсова, спрос на новогодние корпоративы остается на уровне прошлого года, зато цены выросли.
«Они подросли по объективным причинам: из-за инфляции, роста зарплат сотрудников, удорожания продуктов. В среднем стоимость увеличилась на 20%», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что по сравнению с прошлым годом, программы новогодних мероприятий в кафе не претерпели кардинальных изменений.
«Всё по классике, так как русский человек консервативен: танцы, конкурсы
В администрации ресторана «Виталич» рассказали, что заказы на Новый год идут с начала осени, но их пик придется на ноябрь.
«Сейчас ещё достаточно свободных мест», — отметили в администрации ресторана, добавив, что цены за год выросли на 10−15%.