Новогодние корпоративы в нижегородских кафе подорожали на 10−20%

Нижегородцы уже начали активно резервировать площадки для новогодних корпоративов.

Источник: Время

Нижегородцы активно резервируют места в ресторанах и кафе для празднования Нового года. Об этом ИА «Время Н» сообщили представители местного общепита.

По словам регионального представителя Федерации рестораторов и отельеров России, президента ГК «ПИР» Александра Котюсова, спрос на новогодние корпоративы остается на уровне прошлого года, зато цены выросли.

«Они подросли по объективным причинам: из-за инфляции, роста зарплат сотрудников, удорожания продуктов. В среднем стоимость увеличилась на 20%», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом, программы новогодних мероприятий в кафе не претерпели кардинальных изменений.

«Всё по классике, так как русский человек консервативен: танцы, конкурсы и т. д.», — пояснил ресторатор. «Бронирование площадки на Новый год идет такими же темпами, как и год назад. Цены выросли. Особых новшеств в новогодних мероприятиях пока не планируется,» — рассказали в кафе «Библиотека».

В администрации ресторана «Виталич» рассказали, что заказы на Новый год идут с начала осени, но их пик придется на ноябрь.

«Сейчас ещё достаточно свободных мест», — отметили в администрации ресторана, добавив, что цены за год выросли на 10−15%.