Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Iltalehti: победа ANO на выборах в Чехии станет фатальной для Украины

Доцент политологии Хейно Нюиссонен рассказал, что жители Чехии устали от Украины.

Источник: Аргументы и факты

Победа движения ANO, которое возглавляет Андрей Бабиш, на парламентских выборах может стать решающей в отказе Чехии от поддержки украинской стороны, пишет Iltalehti.

Издание из Финляндии ссылается на информацию, полученную от экспертов. В частности, по словам доцента политологии Университета Турку Хейно Нюиссонен рассказал, что жители Чехии устали от Украины, усталость от поддержки, оказываемой Киеву и может отразиться на предстоящей программе правительства.

«Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег», — сказал он.

Эксперт отметил, что действующий премьер-министр Чехии Пётр Фиала пытался провести голосование, «ориентируясь» на выборы в Молдавии, но избиратели «не оценили попытку сыграть на антироссийской истерии».

Напомним, движение ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента.

Ранее Бабиш призвал прекратить поставки снарядов украинской стороне, а также заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.