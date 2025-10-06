Iltalehti: победа ANO на выборах в Чехии станет фатальной для Украины

Издание из Финляндии ссылается на информацию, полученную от экспертов. В частности, по словам доцента политологии Университета Турку Хейно Нюиссонен рассказал, что жители Чехии устали от Украины, усталость от поддержки, оказываемой Киеву и может отразиться на предстоящей программе правительства.