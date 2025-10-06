Iltalehti: победа ANO на выборах в Чехии станет фатальной для Украины

Победа движения ANO, которое возглавляет Андрей Бабиш, на парламентских выборах может стать решающей в отказе Чехии от поддержки украинской стороны, пишет Iltalehti.
Издание из Финляндии ссылается на информацию, полученную от экспертов. В частности, по словам доцента политологии Университета Турку Хейно Нюиссонен рассказал, что жители Чехии устали от Украины, усталость от поддержки, оказываемой Киеву и может отразиться на предстоящей программе правительства.
«Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег», — сказал он.
Эксперт отметил, что действующий премьер-министр Чехии Пётр Фиала пытался провести голосование, «ориентируясь» на выборы в Молдавии, но избиратели «не оценили попытку сыграть на антироссийской истерии».
Напомним, движение ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента.
Ранее Бабиш призвал прекратить поставки снарядов украинской стороне, а также заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.