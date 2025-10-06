Тигр-людоед убил пожилого пастуха около национального парка в Индии

Тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Patna Press.
Инцидент произошел 1 октября — тогда же 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.
Хищник набросился на пенсионера, когда тот направлялся домой. Животное утащило мужчину в лес, найти его удалось только спустя три часа — пастухи, ставшие свидетелями нападения, побежали в деревню и подняли тревогу.
Случившееся посеяло панику среди жителей ближайших поселений. Некоторые вооружились палками для патрулирования территории вокруг населенных пунктов по ночам. Полицейские, в свою очередь, пытаются отыскать агрессивного тигра, уточнили в издании.
До этого возле национального заповедника для тигров в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь убил трех мужчин — Баббу Ядава, Динбандху Саху и Сантоша Ядава. Также двух мужчин госпитализировали с ранениями. Позднее местные жители забили медведя палками и дубинками.