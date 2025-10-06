В Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 4к, 4с, 35

Это связано с проведением работ по строительству тепловой магистрали в предместье Рабочее и временным прекращением движения транспортных средств по улице Щедрина на участке от Баррикад до Напольной.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, автобусы № 4к, 4с, 35 при следовании в центр города после улицы Сарафановской поедут по Писарева, Ремесленной и далее по маршрутам. Остановку «Ул. Детская» перенесут с улицы Детской на Сарафановскую к строению № 1а.
При движении в предместье Рабочее после Ремесленной автобусы направят по Писарева, Баррикад, Детской, Напольной и далее по маршрутам. Остановочный пункт «Ул. Детская» будет организован на улице Напольная у строения № 68б.