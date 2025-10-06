В Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 4к, 4с, 35

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, автобусы № 4к, 4с, 35 при следовании в центр города после улицы Сарафановской поедут по Писарева, Ремесленной и далее по маршрутам. Остановку «Ул. Детская» перенесут с улицы Детской на Сарафановскую к строению № 1а.