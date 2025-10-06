Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 4к, 4с, 35

Иркутск, НИА-Байкал — С 23:00 5 октября до 8:00 29 октября изменится схема движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок № 4к «Центральный Рынок — предместье Рабочее — Копай — улица Пискунова», № 4с «поселок Славный — Центральный Рынок», № 35 «Центральный Рынок — садоводство Кооператор».

Источник: Мэрия Иркутска

Это связано с проведением работ по строительству тепловой магистрали в предместье Рабочее и временным прекращением движения транспортных средств по улице Щедрина на участке от Баррикад до Напольной.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, автобусы № 4к, 4с, 35 при следовании в центр города после улицы Сарафановской поедут по Писарева, Ремесленной и далее по маршрутам. Остановку «Ул. Детская» перенесут с улицы Детской на Сарафановскую к строению № 1а.

При движении в предместье Рабочее после Ремесленной автобусы направят по Писарева, Баррикад, Детской, Напольной и далее по маршрутам. Остановочный пункт «Ул. Детская» будет организован на улице Напольная у строения № 68б.