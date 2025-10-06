Конец помощи Украине? Победа Бабиша в Чехии сулит громкий политический разворот

Победившее на парламентских выборах в Чехии оппозиционное движение ANO под руководством Андрея Бабиша может стать решающим фактором в отказе Праги от поддержки Украины. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает финская газета Iltalehti.
Так, доцент политологии Университета Турку Хейно Нюиссонен заявил, чешские избиратели действительно устали от помощи Киеву, и это может отразиться на новой правительственной программе.
«Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег», — подчеркнул он.
Вместе с тем, добавил политолог, премьер-министр Чехии Петр Фиала пытался провести голосование по типу молдавских, но чешские избиратели не обратили внимание на попытки сыграть на антироссийской истерии.
На днях движение Бабиша получило почти 35% голосов, далеко оторвавшись от других партий. И в коалиции с некоторых из них ANO готово составить устойчивое парламентское большинство, на основе которого будет сформирован кабинет министров.