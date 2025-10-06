Ричмонд
Конец помощи Украине? Победа Бабиша в Чехии сулит громкий политический разворот

Iltalehti: победа Бабиша на выборах в Чехии может стать фатальной для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Победившее на парламентских выборах в Чехии оппозиционное движение ANO под руководством Андрея Бабиша может стать решающим фактором в отказе Праги от поддержки Украины. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает финская газета Iltalehti.

Так, доцент политологии Университета Турку Хейно Нюиссонен заявил, чешские избиратели действительно устали от помощи Киеву, и это может отразиться на новой правительственной программе.

«Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег», — подчеркнул он.

Вместе с тем, добавил политолог, премьер-министр Чехии Петр Фиала пытался провести голосование по типу молдавских, но чешские избиратели не обратили внимание на попытки сыграть на антироссийской истерии.

На днях движение Бабиша получило почти 35% голосов, далеко оторвавшись от других партий. И в коалиции с некоторых из них ANO готово составить устойчивое парламентское большинство, на основе которого будет сформирован кабинет министров.

Теперь Чехия рискует стать головной болью для всего Европейского союза. Бабиш уже давно выражал несогласие с рядом ключевых инициатив Евросоюза и НАТО. В частности, имеет отличную от двух блоков позицию по Украине.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше