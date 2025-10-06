Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пьяный мужчина угнал скорую помощь и врезался в шлагбаум

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Возбуждено уголовное дело против 21-летнего красноярца, который угнал автомобиль скорой помощи прямо с парковки больницы на улице Карла Маркса.

Источник: НИА Красноярск

По данным полиции, пьяный молодой человек сел за руль припаркованного служебного автомобиля и попытался выехать за территорию медицинского учреждения, при этом повредив шлагбаум.

Далеко скрыться угонщик не смог: на одной из улиц города он попал в ДТП с грузовиком. Один из участников аварии заметил странное поведение водителя и сообщил об этом в ДПС. Наряд Росгвардии, проезжавший мимо, оперативно задержал мужчину.

Выяснилось, что уровень алкоголя в организме нарушителя составил 1,039 мг/л. Свои действия он объяснить не смог.

В отношении парня составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

16+