В Красноярске пьяный мужчина угнал скорую помощь и врезался в шлагбаум

Далеко скрыться угонщик не смог: на одной из улиц города он попал в ДТП с грузовиком. Один из участников аварии заметил странное поведение водителя и сообщил об этом в ДПС. Наряд Росгвардии, проезжавший мимо, оперативно задержал мужчину.