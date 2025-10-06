В Красноярске пьяный мужчина угнал скорую помощь и врезался в шлагбаум

По данным полиции, пьяный молодой человек сел за руль припаркованного служебного автомобиля и попытался выехать за территорию медицинского учреждения, при этом повредив шлагбаум.
Далеко скрыться угонщик не смог: на одной из улиц города он попал в ДТП с грузовиком. Один из участников аварии заметил странное поведение водителя и сообщил об этом в ДПС. Наряд Росгвардии, проезжавший мимо, оперативно задержал мужчину.
Выяснилось, что уровень алкоголя в организме нарушителя составил 1,039 мг/л. Свои действия он объяснить не смог.
В отношении парня составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
