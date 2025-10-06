Ричмонд
В Новосибирской области мужчина сжег машину жены из-за обиды

Уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: Freepik

В Новосибирской области перед судом предстанет 52-летний житель Братска, обвиняемый в умышленном уничтожении чужого имущества. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина поджег автомобиль своей супруги из ревности и обиды.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Октябрьский Мошковского района. В состоянии сильных эмоций обвиняемый поджег принадлежащий супруге автомобиль Toyota Voxy. От огня машина полностью сгорела.

Уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу.