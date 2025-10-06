Хабаровчанам напомнили о проверке состояния труб и стояков

Напомним, что в первую очередь тепло появится в социальных учреждениях: детсадах, больницах, школах, а уже затем — в жилых домах. Этот процесс может продлиться от трёх до пяти дней. Собственников также предупредили, что во избежание протечек необходимо следить за состоянием труб и стояков в своих квартирах. Если какие-либо неполадки будут обнаружены, необходимо сообщить об этом диспетчеру управляющей компании или иной организации, обслуживающей инженерные сети в доме.