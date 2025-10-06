Хабаровчанам напомнили о проверке состояния труб и стояков

Тепло продолжает приходить в дома жителей региона. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», на прошлой неделе запуск отопительного сезона прошел в Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре, с 6 октября батареи начнут теплеть в Амурске, а с 7 октября — в Хабаровске.
Как ранее уточняли в АО «Дальневосточная генерирующая компания», к прохождению отопительного сезона готовы все ТЭЦ региона, необходимый ремонт оборудования перед началом холодного периода завершен, как и гидравлические испытания, на станциях проведены тренировки и учения.
— Старт отопительного сезона — это ответственное время для энергетиков и коммунальных служб, четкие действия которых должны исключить возможные сбои в период запуска тепла, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук, подписавший постановление о начале отопительного сезона в краевой столице с 7 сентября.
Напомним, что в первую очередь тепло появится в социальных учреждениях: детсадах, больницах, школах, а уже затем — в жилых домах. Этот процесс может продлиться от трёх до пяти дней. Собственников также предупредили, что во избежание протечек необходимо следить за состоянием труб и стояков в своих квартирах. Если какие-либо неполадки будут обнаружены, необходимо сообщить об этом диспетчеру управляющей компании или иной организации, обслуживающей инженерные сети в доме.